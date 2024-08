Eliteserien, il pronostico e le quote di Bodo Glimt-Haugesund

L'Haugesund, prossimo avversario del Bodo Glimt, con soltanto 17 punti conquistati in 15 match (5 vittorie, 2 pareggi e ben 8 sonfitte) non dovrebbe creare grossi problemi alla retroguardia giallonera. Il ruolino di marcia interno del Bodo Glimt parla chiaro, nessuna sconfitta, 5 successi e 3 pareggi conditi da 18 gol realizzati e 6 subiti.

Show in vista

Quote alla mano il segno 1 non sembra in discussione. La vittoria della squadra allenata da Kjetil Knutsen vale solamente 1.20 mentre la doppia chance X2 regala un moltiplicatore pari a 3.70. Il Bodo Glimt ha regalato l'Over 3,5 in 4 delle precedenti 5 gare disputate in casa, la possibilità che questo incontro termini con almeno 4 reti al novantesimo è offerta su Cplay, Goldbet e Better a 2.05.