Coppa Italia, pronostico Torres-Mantova: l'analisi del match

La stagione calcistica di Torres e Mantova sta per cominciare, al " Vanni Sanna " le due squadre si giocano l'accesso al turno successivo di Coppa Italia . La compagine rossoblù ha terminato l'ultimo campionato ( girone B di Serie C ) in seconda posizione, il suo ruolino di marcia alla 38ª giornata recitava 22 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.

Mantova campione nel girone A, 80 punti conquistati con 24 vittorie su 38 e la bellezza di 72 reti complessive realizzate. Da segnalare che la squadra guidata da Davide Possanzini ha sempre segnato almeno un gol in 9 delle precedenti 10 trasferte ufficiali.

Ospiti a segno

Per i bookmaker è la formazione ospite a partire con i favori del pronostico. Il successo del Mantova al novantesimo è proposto mediamente a 1.75 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.05. Un gol del Mantova nel primo tempo è in lavagna a 1.70 mentre l'Over 0,5 Ospite secondo tempo è offerto su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better vale 1.45.