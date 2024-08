Liga Profesional, pronostico e quote di Gimnasia La Plata-Rosario

Dopo le prime 9 giornate di campionato il Gimnasia La Plata ha un punto di vantaggio sul Rosario . Entrambe le compagini non stanno attraversando un buon momento, i " Lupi " vengono da tre sconfitte consecutive (in queste 3 gare il Gimnasia La Plata ha segnato un solo gol subendone 6) mentre le " Canallas " sono reduci da una doppia sconfitta per 1-0 contro Huracan ed Union Santa Fe .

La compagine biancoblù in casa vanta 3 vittorie e 1 sconfitta, 4 match in cui Borja Hernandez e compagni hanno trovato la via del gol per ben 8 volte. Altalenanti invece i gialloblù in trasferta, con 5 gol fatti ed altrettanti subiti hanno fatto registrare 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Esito ad alta quota

Per le quote la sfida si preannuncia abbastanza equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.15 mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro è proposto a 3.20. Interessante la "combo" che lega il Multigol Ospite 1-2 al Multigol Ospite 0-1, un esito di scommessa offerta a 2.05.