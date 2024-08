Pronostico Panathinaikos-Ajax, i bookie sono contro Farioli

Panathinaikos-Ajax può essere considerato il big match del terzo turno preliminare di Europa League . Giovedì sera è in programma (ore 20.00) l'incontro d'andata ad Atene, i greci nel turno precedente hanno eliminato il Botev Plovdiv . Doppio successo anche per l' Ajax a spese dei serbi del Vojvodina .

Farioli sfavorito ad Atene

L'Ajax ha scelto l'italiano Farioli per rilanciarsi in campionato e anche in Europa dove punta all'accesso alla seconda competizione continentale per club. Tuttavia dovrà fare i conti con una squadra temibile, con tanta "Ex Serie A" in organico: Jedvaj, Djuricic, Dragowski. In più, elementi d'esperienza come i nazionali Sporar e Bakasetas. Si gioca ad Atene e qui l'Ajax troverà un clima molto caldo.

I bookie non sono affatti sorpresi se a vincere dovesse essere il Pana, anzi. Il segno 1 oscilla tra il 2.05 di Lottomatica, passando per il 2.14 di Cplay fino al 2.25 di Bwin e Bet365. Il 2 dell'Ajax, in media, triplica una qualsiasi puntata. Sulle lavagne degli operatori partono in pole position Goal e Over 2,5. La combo che lega i due esiti vale circa 1.85.