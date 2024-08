Pronostico Rfs-Santa Coloma, occhio all'esito del primo tempo

Comparazione quote: 1 primo tempo

All'andata due reti nel primo tempo hanno archiviato la pratica in favore dell'Rfs (che nella ripresa ha anche sbagliato un rigore), che ora può anche accontentarsi di gestire la situazione per centrare i playoff. Piccolo passo indietro per inquadrare meglio il percorso delle due squadre. Il Santa Coloma ha superato ai rigori un turno preliminare di Champions contro i kosovari del Ballkani: e già si può parlare di impresa. Poi, contro il Midtjylland, nulla da fare: ko interno per 3-0 e sconfitta in Danimarca per 1-0 con conseguente "retrocessione" nel tabellone dei preliminari di Europa League.

Anche l'Rfs ha iniziato la sua estate sognando la Champions, tutto facile contro i nordirlandesi del Larne (7-0 lo score tra andata e ritorno) mentre il Bodo Glimt era di un altro livello e il parziale del doppio confronto lo ha confermato: complessivo 7-1 per i norvegesi. Ora come detto i lettoni sono ad un passo dai playoff di Europa League e i bookie li vedono favoriti per la vittoria anche nel match in programma a Riga.

Per spegnere le velleità del Santa Coloma l'Rfs proverà a chiudere in vantaggio già al riposo. L'1 primo tempo si può giocare a 1.63 su Cplay, a 1.60 su Sisal e a 1.57 su William Hill.