Pronostici Champions League, il Malmoe sfida lo Sparta Praga

Terzo turno preliminare di Champions League superato per il rotto della cuffia, il Malmoe si presenta all'appuntamento con lo Sparta Praga dopo aver eliminato il Paok ai tempi supplementari. Dopo il "2-2" dell'andata l'undici svedese ha rischiato l'eliminazione ma poi il gol del difensore diciannovenne Nils Zatterstrom , realizzato nel pieno recupero del secondo tempo per il momentano 3-3, e la rete siglata da Anders Christiansen negli extra time hanno permesso al Malmoe di eliminare il team greco.

Il Malmoe in queste prime 4 gare di qualificazione ha sempre regalato la "combo" Goal+Over 3,5, i biancocelesti prima di sfidare il Paok avevano eliminato il Klaksvik con un complessivo 6-5 (alla vittoria per 4-1 in terra svedese ha fatto seguito il ko in trasferta per 3-2).

Nessuna sconfitta ancora per lo Sparta Praga, i cechi hanno prima archiviato la pratica Shamrock Rovers (2-0 all'andata e 4-2 al ritorno) e poi si sono imposti sull'FCSB per 4-3 (1-1 in casa e 3-2 in trasferta).

Match equilibrato, ecco la quota di una possibile "combo"

Quote quasi in perfetto equilibrio, all'Eleda Stadion il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.25 mentre il "2" si gioca a circa 2.95. Le ultime sfide disputate dalle due squadre lasciano pensare che entrambe si spingeranno in avanti alla ricerca del gol vittoria, l'esito Goal è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.60. La "combo" Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-3 regala una quota pari a 1.75.