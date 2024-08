Serie A, pronostico Roma-Empoli: quote e statistiche del match

L'importanza del fattore campo

Nell'ultimo campionato disputato la Roma all'Olimpico ha centrato il successo per ben 12 volte (4 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 7 gare). Lorenzo Pellegrini e compagni hanno trovato per 38 volte la via del gol di cui ben 7 proprio contro l'undici toscano (7-0).

La possibilità che la compagine capitolina riesca a battere nuovamente l'Empoli è proposta mediamente a 1.50. Il pareggio paga circa 4.35 mentre il "2" al novantesimo è un'opzione da 6.25 volte la puntata iniziale. Roma a segno per due o più volte? L'Over 1,5 Casa su Cplay regala un moltiplicatore pari a 1.60 mentre su Goldbet e Lottomatica è offerto a 1.57.