Pronostico Vis Pesaro-Arezzo, statistiche e migliori quote

Lunedì sera luci accese al Tonino Benelli dove si gioca Vis Pesaro-Arezzo (ore 20.45). Un match che ha avuto un prologo in Coppa Italia Serie C e, nel primo impegno ufficiale della stagione, i toscani hanno avuto la meglio per 3-1.

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Non è stato un fuoco di paglia quello dei ragazzi allenati da Emanuele Troise. Il suo Arezzo, infatti, ha concesso il “bis” in Coppa Italia Serie C battendo 2-1 l’Ascoli e bagnando con un successo l’esordio in campionato contro il Campobasso: 1-0 casalingo.

La Vis Pesaro dopo il ko con l’Arezzo ha subìto altri tre gol dalla Torres nell’esordio in campionato. Mister Stellone si aspetta una reazione da parte dei suoi, che con la spinta del Benelli proveranno a conquistare un risultato positivo.

Le quote del match sono tutto sommato equilibrate, non è da escludere che entrambe possano andare a segno. Ben pagato l’esito Goal, offerto a 1.92 da Cplay, a 1.90 da Planetwin e a 1.88 da Zona Gioco.

Curiosità

Match dello scorso campionato, amichevoli e prime gare ufficiali della stagione 2024/25: in totale fanno 15 gare consecutive senza pareggio per la Vis Pesaro. L’ultimo segno X risale allo scorso 5 marzo: Pineto-Vis Pesaro 1-1.