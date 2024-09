Nations League, pronostico Islanda-Montenegro: l'analisi del match

Al Laugardalsvöllur di Reykjavik si preparano a scendere in campo Islanda e Montenegro . È sicuramente un’ Islanda dai due volti quella che si appresta a sfidare un Montenegro reduce da una doppia sconfitta consecutiva subita in amichevole contro Belgio (2-0) e Georgia (3-1).

L’Islanda dopo aver battuto il 7 giugno scorso l’Inghilterra per 1-0 al “Wembley Stadium” non è riuscita a ripetersi tre giorni più tardi a Rotterdam contro l’Olanda. Gli “Oranje” davanti al proprio pubblico hanno sconfitto l’Islanda per 4-0.

Quote ok per l'Islanda

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 moltiplica la posta per circa 2.05 mentre il “2” si gioca mediamente a 3.35. Per correre meno rischi sembra opportuno provare la “combo” che lega la doppia chance 1X all’Under 3,5, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.67, su Sisal a 1.55 e su Goldbet a 1.60.