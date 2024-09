Nations League, Portogallo-Scozia: quote e pronostico del match

Una "combo" a quota interessante

Il Portogallo contro la Croazia è sceso in campo con l'atteggiamento giusto, i lusitani sono riusciti a realizzare due reti nei primi 34 minuti di gioco. Nel gioco del calcio c'è chi segna... e chi subisce: la Scozia contro la Polonia ha invece chiuso la prima frazione di gara con uno svantaggio di due reti.

Quota popolare per il segno 1, il successo della nazionale allenata da Roberto Martinez è in lavagna soltanto a 1.22 mentre il "2" moltiplica la posta per 13.50. Quanti gol riuscirà a realizzare il Portogallo? L'Over 1,5 Casa è proposto mediamente a 1.35 mentre l'Over 0,5 Casa primo tempo vale circa 1.40. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol Casa 2-3 che raddoppia la posta in gioco. La "combo" 1+Multigol 2-4 è proposta su Cplay a 1.78 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.84.