Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di St. Etienne-Lille

Anticipo della 4ª giornata di Ligue 1, al " Geoffroy-Guichard " va in scena il confronto tra il St. Etienne e il Lille . Inizio di stagione da dimenticare per la formazione biancoverde , 3 sconfitte su 3 condite con 0 reti realizzate e ben 7 subite. Il ruolino di marcia dei " Mastini " invece recita due vittorie per 2-0 contro Reims e Angers e una sconfitta per 3-1 subita al " Parco dei Principi " contro il Psg .

"Mastini" favoriti

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della squadra ospite, il "2" al novantesimo è proposto su Cplay a 1.90, su Goldbet a 1.87 e su Planetwin a 1.85. Per i principali bookmaker il St. Etienne ha poche possibilità di fare risultato, il segno 1 è in lavagna a 4.05 mentre la "X" è proposta a circa 3.50.

Il Lille nelle precedenti 9 trasferte ufficiali ha sempre fatto registrare l'Under 3,5, la "combo" che lega questo esito di scommessa alla doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.75. David e compagni nelle prime tre gare di campionato non hanno mai chiuso il primo tempo a reti bianche, intriga il Multigol 1-2 primo tempo a 1.67.