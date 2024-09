Bundesliga, pronostico Dortmund-Heidenheim: l'analisi del match

Dortmund alle prese con la pratica Heidenheim nell'anticpo della 3ª giornata di Bundesliga . La squadra giallonera nelle prime due gare di campionato ha prima battuto in casa l' Eintracht (2-0) con due reti realizzate nella ripresa dal subentrato Jamie Bynoe-Gittens e poi non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Werder Brema .

Heidenheim a punteggio pieno con 6 gol realizzati e nessuno subito: al 2-0 ottenuto davanti al pubblico del St. Pauli ha fatto seguito il 4-0 interno contro l'Augsburg.

Sulla carta può starci il segno 1 ma...

Le quote pendono dalla parte del Borussia Dortmund. I bookmaker propongono il segno 1 a circa 1.38 mentre la doppia chance X2 è in lavagna mediamente a 2.75. Donyell Malen e compagni sulla carta dovrebbero quindi riuscire a conquistare i tre punti ma occhio alle sorprese, l'Heidenheim è in fiducia e potrebbe riuscire a segnare almeno un gol. L'esito che prevede entrambe le porte violate al novantesimo (Goal) è offerto su Cplay a 1.75, su Goldbet a 1.72 e su Planetwin a 1.70. Il cluster "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" moltiplica una qualsiasi puntata per 2.40.