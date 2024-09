Champions League, quote e pronostico di Atletico Madrid-Lipsia

Il cammino in Europa di Atletico Madrid e Lipsia inizia al " Metropolitano Stadium ". Entrambe le compagini in questa prima parte di stagione non hanno mai sventolato bandiera bianca, 3 vittorie e 2 pareggi in Liga per i " Colchoneros " mentre i " Tori rossi " tra DFB Pokal e Bundesliga hanno collezionato 3 successi e 1 pareggio.

La squadra allenata da Diego Simeone in casa vanta un doppio 3-0 contro Girona e Valencia e uno 0-0 con l'Espanyol (in questo match l'undici di Madrid ha comunque tirato per ben 7 volte in porta) mentre il Lipsia in trasferta ha prima battuto per 4-1 l'Essen e poi è riuscito a vincere per 3-2 alla "BayArena" di Leverkusen.

"Colchoneros" favoriti al "Metropolitano"

Per le quote la sfida promette spettacolo, Goal e Over 2,5 sono proposti mediamente a 1.63. I "Colchoneros" partono favoriti a circa 1.77 mentre la doppia chance X2 è in lavagna a 2.10. Da provare il Multigol Casa 2-3, un esito di scommessa offerto su Cplay e Sisal a 2.10 mentre su Eurobet paga 2.05. La prudente "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-5 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.55.