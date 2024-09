Roma-Athletic Bilbao, chi vince? Ecco cosa dicono le quote

Roma-Athletic, le migliori quote per le scommesse

Nelle ultime tre stagioni la Roma ha perso solo un match in casa durante la fase a gironi, un ko arrivato proprio contro una squadra spagnola: il Betis.

Come arriva l'Athletic alla sfida? Dopo un avvio di stagione in sordina i baschi si sono ripresi, vincendo quattro delle ultime cinque partite di Liga. Athletic a segno in sei partite di campionato su sette, eccezion fatta per il ko interno con l'Atletico Madrid.

Secondo i bookmaker è la Roma ad avere le maggiori chances di vincere questo primo euro confronto. Cplay e Betsson propongomo il segno 1 a quota 2.02, su Bet365 l'offerta è pari a 2. Il pareggio è a 3.30 su Cplay, a 3.20 su Snai e Planetwin. In sede di pronostico si può valutare la combo 1X+Under 3,5: a 1.68 su Cplay, 1.67 su Sisal e a 1.65 su Eurobet.