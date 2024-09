Pronostici Coppa Italia, Napoli-Palermo: l'analisi del match

Quote ok per i partenopei

Romelu Lukaku e compagni nelle precedenti due partite disputate al "Maradona" hanno battuto prima il Bologna per 3-0 e poi il Parma per 2-1. Rendimento altalenante per il Palermo in trasferta, alla doppia sconfitta subita sui campi di Brescia (1-0) e Pisa (2-0) hanno fatto seguito le due vittorie ottenute contro Cremonese (1-0) e Juve Stabia (3-1).

Quota popolare per il segno 1. Il successo del Napoli è proposto su Cplay a 1.28 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.25. I rosanero hanno poche chances di fare risultato, la "X2" al termine dei 90 minuti regolamentari è offerta mediamente a 3.70. Partenopei a segno da 2 a 4 volte? Il Multigol Casa 2-4 al novantesimo moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.53.