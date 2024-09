Pronostico Cittadella-Frosinone, le quote del match del Tombolato

La settima giornata di Serie B si apre con l'anticipo Cittadella-Frosinone. Match da vincere a tutti i costi per i laziali di Vivarini, ancora a secco di successi in campionato e ultimi in classifica. I veneti avevano conquistato sul campo 8 punti, frutto di due vittorie e due pareggi, con sconfitte arrivate nella prima (Salernitana) e nell'ultima gara disputata, ko in extremis per 1-0 sul campo del Mantova. Poi è arrivato un altro ko per 0-3 a tavolino nel match contro il Pisa, che ha cancellato l'1-1 del rettangolo verde, per i fatti legati alla vicenda Desogus.