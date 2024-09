Bundesliga, Dortmund-Bochum: pronostico "Multigol"

Sette punti nelle prime tre partite, poi un crollo improvviso (1-5 contro lo Stoccarda) a far piovere critiche sul Dortmund targato Sahin . Il Borussia ha subito l'occasione per riscattarsi battendo il Bochum nell'anticipo della quinta giornata di Bundesliga .

Esito Multigol 3-4: le migliori quote

Match ampiamente alla portata del Dortmund. Il Bochum infatti dopo tre ko di fila è riuscito a... non vincere anche contro il Kiel ultimo in classifica, facendosi bloccare sul 2-2.

Il Borussia in casa ha fatto la sua parte, battendo 2-0 l'Eintracht e 4-2 l'Heidenheim. Logicamente le quote per il segno 1 tendono verso il basso: 1.25 per Cplay, 1.24 per Eurobet e Snai.

Da segnalare che nelle prime quattro giornate la squadra di Sahin non ha mai fatto registrare la somma gol 3 e 4. Volendo alzare l'asticella della difficoltà, si può provare il Multigol 3-4: a 2.32 su Cplay, 2.30 su Sisal e 2.25 su Eurobet.

Allargando la forbice al Multigol 3-5 l'offerta scende (in media) a 1.73.