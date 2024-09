Pronostici Serie A, quote e statistiche di Udinese-Inter

L'Udinese la scorsa settimana ha perso per la prima volta in stagione, i bianconeri nelle prime 4 giornate di Serie A avevano fatto registrare un pareggio (1-1 Bologna) e tre vittorie (2-1 Lazio, 1-0 Como e 3-2 Parma).

Riflettori puntati sui primi 45 minuti

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dell'Inter. Il segno 2 è proposto a circa 1.50 mentre la doppia chance 1X è in lavagna mediamente a 2.42. Osservando i risultati ottenuti dalle due squadre in questa prima parte di stagione si nota che entrambe non hanno ancora mai centrato il "2" al termine del primo tempo di gioco. La possibilità che Marcus Thuram e compagni chiudano in vantaggio il primo tempo è offerta su Cplay a 2.00 mentre su Sisal e Bet365 vale 2.05. Un gol dei nerazzurri prima del duplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.58.