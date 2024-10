Lipsia-Juventus, pronostico "Chance mix": ecco di cosa si tratta

Dal Psv al Lipsia . Mercoledì sera, ore 21.00, la Juventus di Thiago Motta vola in Germania per sfidare la squadra di Marco Rose . Al debutto nel super girone di Champions i bianconeri avevano battuto 3-1 il Psv , Lipsia ko in casa dell' Atletico Madrid con gol del definitivo 2-1 incassato al 90'.

Doppia possibilità X o Onder 2,5: le migliori quote

Sette partite giocate in stagione e un solo gol subìto (indolore), proprio dagli olandesi. La Juve punta sulla sua solidità per superare l'esame di tedesco, in casa di un Lipsia che nel suo stadio è imbattuto da metà febbraio: 0-1 contro il Real Madrid. Anche Sesko e compagni sanno il fatto loro in fatto di clean sheet: in Bundesliga hanno incassato due gol dal Leverkusen (comunque battuto 3-2), poi sempre porta inviolata nei restanti quattro incontri.

Possibile che Lipsia-Juventus sia una sfida combattuta e con gli attacchi anestetizzati dalle rispettive difese? Da valutare la doppia possibilità "X o Under 2,5": a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Sisal.