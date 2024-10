Il pronostico di Lazio-Nizza: 1X2 finale e combo

Tre gol nel primo tempo e pratica Dinamo Kiev archiviata. La Lazio vuole continuare a volare in Europa League e battendo il Nizza all'Olimpico toccherebbe quota 6 punti in due partite.

Combo 1X+Multigol 1-3: di che si tratta e quanto paga

Sette gare giocate e altrettanti Over 2,5. Con la Lazio quest'anno non ci si annoia mai. Più altalenante da questo punto di vista il ruolino di marcia del Nizza: 4 Under 2,5 e 3 Over a referto. Fin qui la stagione dei francesi poggia essenzialmente su due acuti: 8-0 al St. Etienne e 4-1 all'Angers (ultimo in Ligue 1), quest'ultimo è anche l'unico successo esterno ottenuto nelle 4 trasferte disputate. Al debutto casalingo in Europa i rossoneri non sono andati oltre l'1-1 con la Real Sociedad, sbagliando il rigore del 2-1.

Insomma, è un match alla portata della Lazio che, secondo gli operatori, parte con i favori del pronostico. L'1 biancoceleste si gioca a 1.81 su Cplay, a 1.80 su Bet365 e a 1.78 su BetFlag.

Si può anche prendere in considerazione una Lazio imbattuta al termine di un match con minimo uno, massimo tre gol totali. La combo 1X+Multigol 1-3 vale 1.80 per Cplay e StarYes, 1.78 per Elabet.