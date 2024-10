Pronostici Serie A, quote e statistiche di Inter-Torino

Riflettori puntati sullo stadio Meazza di Milano . In campo Inter e Torino , due squadre che hanno conquistato 11 punti nelle prime 6 giornate del torneo. La compagine nerazzurra , reduce dal successo ottenuto in Champions League contro la Stella Rossa (4-0), si presenta all'appuntamento con i granata dopo aver battuto l' Udinese in trasferta (3-2) nell'ultima gara di campionato. Il Torino di Paolo Vanoli invece dopo aver evitato la sconfitta nelle prime 5 partite di campionato (3 vittorie e 2 pareggi) non è riuscito ad arginare gli attacchi della Lazio (3-2).

Di nuovo al "Meazza"

La squadra allenata da Simone Inzaghi parte con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a 1.32 mentre il "2" si gioca mediamente a 9.75. Da segnalare però che l'undici granata all'esordio in campionato è riuscito a segnare due gol al "Meazza" contro il Milan, la possibilità che Adams e compagni ritrovino nuovamente la via del gol in questo stadio paga mediamente 1.83. L'esito Goal è proposto su Cplay a 2.08 mentre su Goldbet e Lottomatica raddoppia la posta in gioco. Il più generico Multigol 2-4 vale invece 1.50.