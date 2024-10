Lewandowski contro Modric: il pronostico di Polonia-Croazia

Quarta giornata di gare in Nations League e a Varsavia si gioca uno scontro diretto importante per il secondo posto tra Polonia e Croazia.

Croazia favorita ma...

Contro questo Portogallo c'è poco da fare, Ronaldo e compagni pochi giorni fa hanno ottenuto il terzo successo in altrettante partite battendo 3-1 la Polonia. Zielinski (in gol contro i lusitani) e compagni devono quindi fare la corsa sulla Croazia, che in virtù del successo (sofferto) sulla Scozia si è portata a 6 punti.

Croazia e Polonia si sono già affrontate in questo torneo e, in casa dei "Vatreni" è stato decisivo Modric. Curiosità statistica, ben sette volte nelle ultime otto partite la Croazia ha fatto registrare l'esito Multigol 2-3.

La Polonia invece ha subìto gol per l'ottava gara consecutiva, la necessità di conquistare i tre punti lascia pensare che potrebbe concedere spazi e occasioni da gol ai croati.

Per la vittoria finale i bookmaker vedono favoriti gli ospiti, una cui vittoria è offerta a 2.20 da Cplay, a 2.15 invece da Eurobet e BetFlag.

La sensazione però è che la Polonia possa dire la sua davanti al suo pubblico. Interessante la combo 1X più Over 1,5, a 2.37 su Cplay, a 2.35 su Eurobet e a 2.11 su Betclic. La "semplice" doppia chance 1X si gioca mediamente a 1.60.