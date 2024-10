Alaves-Valladolid, chi vince? I bookie non hanno dubbi

Valladolid, un esito non si è ancora visto

Meglio finora l'Alaves che ha 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. Il doppio rispetto al magro bottino messo insieme dagli ospiti, che hanno segnato solo 5 gol incassandone ben 19 (peggior difesa della Liga).

Secondo i bookmaker arriverà la quinta sconfitta di fila in trasferta del Valladolid: il segno 1, infatti, vale 1.73 per Cplay, 1.70 per Snai e BetFlag. Il segno 2 invece oscilla tra 4.75 di Bet365 e 5.15 di Lottomatica, in mezzo si colloca l'offerta di Planetwin e Sisal, pari a 5 volte la posta.

Il Valladolid "cerca" la prima somma gol 2, una giocata possibile allora è il Multigol 2-3: a 1.98 su Cplay e Begamestar, a 1.65 su Betclic.