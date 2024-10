Pronostici Premier League, le quote di Liverpool-Chelsea

Il big match dell'ottava giornata di Premier League è senza dubbio Liverpool-Chelsea . I " Reds " hanno conquistato 18 punti in 7 partite (6 vittorie e 1 sconfitta) e con soltanto due reti al passivo vantano di gran lunga la miglior difesa del torneo. I " Blues " si presentano ad " Anfield " dopo aver pareggiato per 1-1 in casa contro il Nottingham , un pareggio che ha sancito il sesto risultato utile consecutivo (in campionato) da parte dei ragazzi allenati da Enzo Maresca .

Porte violate

Il ruolino di marcia interno di Salah e compagni recita 4 vittorie (2 in Premier e 2 in coppa), 1 pareggio e 1 sconfitta. Le quote sorridono ai "Reds" (il segno 1 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.62) ma non si può escludere almeno una rete da parte del Chelsea. La possibilità che entrambe le compagini in campo riescano a segnare almeno un gol nel corso dei 90 minuti di gioco è offerta su Cplay a 1.46 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.42.