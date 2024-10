Premier League, Nottingham Forest-Crystal Palace: statistiche e pronostico

Tre pareggi e quattro sconfitte: non è certo l'avvio di campionato che proprietà, tifosi e squadra del Crystal Palace si aspettavano. La squadra allenata da Glasner proverà a cancellare lo "zero" alla voce "vittorie" sul campo del Nottingham Forest , che fin qui ha perso col Fulham e poi collezionato due successi e quattro pareggi.

Nottingham Forest, fin qui meglio in trasferta

La buona notizia per il Crystal Palace è che il Nottingham non ha ancora vinto in casa, dove ha messo a referto tre Under 2,5 in tre incontri. Dal punto di vista statistico c'è un dato che accomuna le due squadre: tendono a segnare e anche a subìre minimo uno, massimo due gol in partita.

In un match del genere avventurarsi nella scelta dell'1X2 finale pare azzardato. Va tenuto presente che negli ultimi tre precedenti è stato il segno X a farla da padrone. Nell'occasione, il pareggio è proposto a 3.35 da Cplay, a 3.30 da Snai e a 3.20 da Bwin.

I risultati del Crystal Palace suggeriscono di tenere in considerazione il Multigol Ospite 1-2: a 1.67 su Cplay, 1.62 su Elabet e a 1.57 su Eurobet.