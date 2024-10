Champions League, pronostico e quote di Real Madrid-Dortmund

Match assolutamente da non perdere al " Bernabeu " di Madrid . Rivincita della finale della passata stagione, il Real di Carlo Ancelotti torna a sfidare il Dortmund dopo averlo battuto a giugno per 2-0.

I "Blancos" nei precedenti due impegni europei hanno prima conquistato i tre punti contro lo Stoccarda (3-1) e poi sono stati fermati dal Lille sull'1-0. Dortmund reduce da una doppia convincente vittoria contro Club Brugge (3-0) e Celtic (7-1).

Curiosità legata ai "Blancos"

La sfida tra le due compagini promette spettacolo: Over 2,5 praticamente scontato per i bookmaker che lo offrono a circa 1.40. Il Real Madrid davanti al proprio pubblico parte con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.45 mentre la doppia chance X2 si gioca a 2.67.

Kylian Mbappé e compagni hanno sempre fatto registrare il Multigol Casa 2-4 nelle prime 6 gare ufficiali disputate al "Bernabeu". Un tale esito di scommessa è proposto su Cplay a 1.52 mentre su Goldbet e Lottomatica moltiplica una qualsiasi puntata per 1.50.