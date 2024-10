Serie A, Udinese-Cagliari: quote e pronostico del match

Risultati alla mano si nota subito come la compagine bianconera non abbia ancora mai pareggiato davanti al proprio pubblico. I friulani in casa con 6 gol fatti e 4 subiti hanno fatto registrare 3 vittorie e 1 sconfitta.

Cagliari in fiducia dopo aver conquistato ben 7 punti nelle precedenti 3 partite: i rossoblù hanno prima vinto a Parma per 3-2 e poi dopo aver fermato la Juventus a Torino sull'1-1 sono tornati a vincere contro il Torino (3-2).

Pareggio possibile

Le quote sorridono ai padroni di casa ma occhio alle sorprese: il segno X "ritardatario" è proposto su Cplay a 3.35, su Goldbet a 3.20 e su Bet365 a 3.40. Il Cagliari ad Udine può centrare il quarto Goal consecutivo, l'esito che prevede almeno una rete per parte al novantesimo moltiplica la posta per 1.76.