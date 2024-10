Inter-Juve, le statistiche di un super Derby d'Italia

Inter-Juve, i precedenti

Sono 17 i punti in classifica per l'Inter, uno in più rispetto alla Juve che approda a San Siro con l'etichetta di "imbattuta" in campionato. In Champions però lo 0-1 incassato dallo Stoccarda potrebbe aver lasciato il segno sul morale del clan bianconero. In più, l'Inter al Meazza viene da due prestazioni condite da 7 gol all'attivo (3 al Toro, 4 alla Stella Rossa) e, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, gli ultimi due precedenti a San Siro contro la Vecchia Signora sono terminati con il successo di misura dell’Inter per 1-0. Ironia della sorte, quel "corto muso" tanto caro a Max Allegri che nel doppio precedente appena riportato sedeva sulla panchina bianconera.

Se si estende la panoramica agli ultimi sei scontri diretti (campionato e Coppa Italia), la parola d'ordine resta la stessa: equilibrio. Nel periodo considerato, infatti, il Derby d'Italia ha sempre regalato al massimo due reti totali. Numeri del campionato in corso alla mano, la sfida si può leggere da sinistra a destra come "attacco contro difesa". Per l'Inter ben 17 gol all'attivo, la Juve invece ha incassato un solo gol nel pareggio casalingo con il Cagliari.

A proposito di equilibrio, la Juve rincara la dose... anche a metà partita. Ben cinque delle sue otto partite fin qui disputate in campionato, infatti, sono terminate con un risultato di parità al riposo.

