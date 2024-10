Pronostici Serie A, quote e statistiche di Lazio-Genoa

La Lazio di Marco Baroni dopo aver battuto il Twente in Europa League per 2-0 torna a focalizzare tutte le energie sul campionato. I biancocelesti dopo aver perso all' Allianz Stadium di Torino per 1-0 si apprestano a ricevere un Genoa che nelle prime 3 trasferte di Serie A ha fatto registrare soltanto 1 vittoria e 2 sconfitte.

La Lazio è ancora imbattuta in casa: considerando soltanto il campionato sono 10 i punti conquistati in 4 gare. Da segnalare che l'undici biancoceleste all'Olimpico ha sempre regalato il Multigol Casa 2-3.

Show all'Olimpico

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è offerto su Cplay a 1.52 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.50. L'1-0 subito contro la Juventus ha sancito il primo Under 2,5+No Goal dei biancocelesti, il ritorno al "Goal+Over 2,5" moltiplica una qualsiasi puntata per 2.27.