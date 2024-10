Pronostico AVS-Porto: Multigol ed esito primo tempo

Comparazione quote: Multigol 2-3

In classifica il Porto è avanti di 12 punti rispetto ai padroni di casa, ancora imbattuti tra le mura amiche (2 vittorie e 2 pareggi). Certo, nessun avversario affrontato assomigliava lontanamente a questo Porto, sempre vittorioso in campionato eccezion fatta per lo scontro al vertice perso per 2-0 in casa dello Sporting Lisbona capolista. In casa dunque l’AVS ha disputate quattro partite, facendo registrare altrettanti Under 2,5. Le tre trasferte giocate dal Porto hanno regalato due o tre reti al 90’. Altro Multigol 2-3 in vista? Questa eventualità vale 2.03 per Cplay, 1.97 per Sisal e 1.92 per Eurobet. Operatori concordi comunque nel ritenere più probabile l’Over 2,5 (a 1.70) rispetto all’Under (2.00).

Per chi crede che il Porto possa andare al riposo in vantaggio, il 2 primo tempo è in lavagna a 1.75.