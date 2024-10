Maiorca-Athletic Bilbao, pronostico Under/Over 2,5

Under 2,5 oppure Over: occhio al dato

In casa il Maiorca ha perso solo contro il Villarreal, pareggiato contro il Real Madrid e battuto la Real Sociedad. Insomma, è un cliente ostico per un Athletic a due facce in trasferta: ok contro Las Palmas e Leganes, ko contro Barcellona e Girona.

Secondo i bookmaker il pronostico sorride di poco ai baschi, un cui successo è offerto a 2.55 da Cplay e GoldBet, a 2.50 da Snai. Per l'1 del Maiorca l'offerta oscilla tra 2.90 e 3.

In casa il Maiorca ha messo a referto l'Under 2,5 in quattro occasioni su cinque. Un'altra partita con massimo due reti totali vale 1.48 per Cplay, Betsson e Zona Gioco.