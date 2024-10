Pronostico Lecce-Verona: occhio al primo tempo

Primo tempo in parità? Le quote

Si sfidano due delle squadre che hanno subìto più gol in campionato. Anche il Lecce di recente ha incassato sei reti, dalla Fiorentina. Serve dunque una scossa ad entrambe, ai salentini (3 soli gol segnati) dal punto di vista realizzativo. Il Verona (3 vittorie e sei sconfitte) deve ritrovare stabilità, tenendo presente - curiosità - che 8 delle sue 9 partite sono terminate con un numero di gol totali "dispari".

Vista la posta in palio non è da escludere che la prima frazione possa risultare equilibrata: l'X primo tempo vale 2.10 per Cplay, 2.05 per William Hill e 2 per Bwin. Da considerare anche la doppia possibilità "X primo tempo o X finale" a 1.68 per Cplay, a 1.65 per Eurobet e Sisal.