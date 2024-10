Juventus-Parma, il pronostico è una "combo"

Il pirotecnico 4-4 con l'Inter ha confermato l'imbattibilità in campionato della Juve di Thiago Motta , che mercoledì sera(ore 20.45) allo Stadium ospita il Parma di Pecchia . Obiettivi ben diversi per le due squadre, che in comune hanno il fatto di aver pareggiato 5 volte in questo campionato .

Juve-Parma, No Goal contro Goal

Le statistiche dicono però che la Juventus ha molto più feeling con il No Goal rispetto ai ducali, che in 8 partite su 9 hanno chiuso con almeno una rete segnata e subìta. Andando più a fondo nei numeri dei bianconeri, si nota anche che in casa non hanno mai subìto gol nel primo tempo e che, in generale, manca nei loro match di campionato la "somma gol 4".

Osservando le opzioni disponibili su questo incontro, l'occhio cade sulla combo 1+Multigol 2-5. L'offerta di Cplay e StarYes è pari a 1.71 mentre su Elabet si scende a 1.68.