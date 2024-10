Napoli-Atalanta, statistiche e curiosità. Chi segna per ultimo?

Serie A senza soste ma in fondo meglio, molto meglio così. L' 11ª giornata propone un gustoso lunch match domenicale, Napoli-Atalanta . Come ricorda Lottomatica.Sport la capolista di Conte viaggia in vetta alla classifica a +4 sull'Inter e a +6 sulla stessa Dea, che sbarca al " Maradona " con quattro vittorie in scia alle spalle contro le cinque dei partenopei.

Napoli-Atalanta, difesa contro attacco

La prova di forza offerta contro il Milan, battuto 2-0 a San Siro, rafforza le convinzioni degli azzurri, senza rivali fin qui in Serie A quanto a gol subìti. La Dea si gode un attacco da 26 reti e il dolce ricordo dell'ultimo precedente a Fuorigrotta, datato 30 marzo, che l'ha vista imporsi per 3-0.

Se è vero che il Napoli ha una difesa di ferro, nessuno meglio dell'Atalanta ha le carte in regola per poterla impensierire. Fin qui, Retegui e compagni sono rimasti a secco solo contro l'Inter mentre ben 7 volte, in 10 giornate, hanno depositato due o più palloni in fondo al sacco.

Curiosità statistica, l'Atalanta dovrà fare attenzione alla capacità del Napoli di... avere l'ultima parola in un incontro. Già, perchè dopo la debacle al debutto con il Verona (ed eccezion fatta per lo 0-0 con la Juve) gli uomini di Antonio Conte hanno sempre segnato per ultimi nei loro match!

