Pronostico Leverkusen-Stoccarda, quote e consigli

Bayer-Stoccarda, i consigli

Un match spettacolare come nel resto è nel DNA delle due formazioni. La classifica rispetto allo scorso anno fa segnare un calo di punti, per via dei tanti gol subìti. Pensare che con Bayer e Stoccarda in campo, la media gol totali a partita registrata finora è, rispettivamente, 4,4 e 4,1. Il che vuole dire, netta prevalenza dell'Over 3,5.

Per le quote sarà ancora match spettacolo, l'Over 2,5 vale 1.35 per Cplay, 1.33 per BetFlag e Sisal. La combo Goal+Over 2,5, a 1.58, è un'altra opzione accreditata mentre per una giocata meno standard è consigliabile l'esito "Goal primo tempo o Goal secondo tempo" a quota 1.66.