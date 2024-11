Monza-Milan, ecco chi vincerà il derby secondo i bookie

Archiviato il ko contro il Napoli , il Milan di Fonseca prova a ripartire in casa del Monza . La squadra di Nesta ha interrotto la striscia di tre risultati utili di fila cadendo a Bergamo e in casa è ancora in cerca del primo successo. Va detto però che i brianzoli hanno tenuto testa a Inter e Roma , centrando un doppio 1-1.

Quanti gol segna il Milan? Le quote

Il Milan ha alle spalle due partite con poche reti, un trend che ha interrotto una serie di 7 Over 2,5 consecutivi. Il Monza in questo campionato non ha ancora subìto più di due gol: l’ipotesi che i rossoneri possano andare a segno due o tre volte (Multigol Ospite 2-3) vale 2.15 per Cplay e Staryes, 2.10 invece per Eurobet.

Milan sulla carta favorito, il 2 si gioca a 1.74 su Cplay mentre l’1 (il Monza lo scorso anno ha battuto 4-2 i rossoneri) va dal 4.75 di Snai al 5 di Sisal, passando per il 4.80 di Bwin e William Hill.