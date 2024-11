Premier League, pronostico e statistiche di Manchester United-Chelsea

Riflettori puntati sull' Old Trafford per la sfida tra il Manchester United e il Chelsea . I " Red Devils " nelle prime 4 gare di Premier League disputate in casa hanno fatto registrare 2 vittorie e 2 sconfitte mentre i " Blues " in trasferta vantano 3 successi e 1 sconfitta.

Match equilibrato, occhio alla "X" all'intervallo

Per le quote il confronto tra le due compagini si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 è in lavagna a 2.50 mentre il "2" paga 2.55. Dando uno sguardo agli ultimi cinque precedenti si nota subito che sia il Manchester United che il Chelsea hanno trovato sempre la via del gol. Il Goal su Cplay è in lavagna a 1.37 mentre su Goldbet e Lottomatica si gioca a 1.35.

Equilibrio totale nel primo tempo? Il segno X al duplice fischio dell'arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.50.