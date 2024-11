Europa League, il pronostico e le quote di Galatasaray-Tottenham

Galatasaray e Tottenham si presentano all'appuntamento in programma al " Rams Park " di Istanbul da imbattute. La compagine turca nelle prime 3 giornate di Europa League ha fatto registrare due vittorie in casa (3-1 Paok e 4-3 Elfsborg ) e un pareggio in trasferta (2-2 Rfs ) mentre gli " Spurs " vantano 9 punti in classifica grazie ai tre successi ottenuti contro Qarabag (3-0), Ferencvaros (2-1) e Az Alkmaar (1-0).

Show in vista al Rams Park

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata: il segno 1 vale circa 2.20, la "X" è proposta a 3.90 mentre il "2" paga mediamente 2.85. Da segnalare che il Galatasaray nelle precedenti 10 partite ufficiali ha regalato per ben 9 volte l'Over 2,5. La possibilità che anche questo incontro termini con almeno tre reti al novantesimo è offerta su Cplay a 1.41, su Goldbet a 1.40 e su Bet365 a 1.44. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" con l'esito Goal.