Pronostico Frosinone-Palermo, le quote dell'anticipo di Serie B

La 13ª giornata di Serie B si apre con una sfida delicata (e dal pronostico incerto), Frosinone-Palermo . I laziali sono ultimi in classifica con 9 punti e non hanno ancora vinto in casa (4 pareggi e 2 sconfitte). Il Palermo è ottavo con 16 punti ma nelle ultime cinque giornate ha festeggiato il successo solo una volta, in casa, contro la Reggiana .

Comparazione quote: Frosinone segna 1 o 2 gol

Con l'arrivo di Leandro Greco in panchina il Frosinone ha visto solo pareggi, 3 di fila. Gli Under 2,5 invece sono cinque consecutivi e ben 7 volte in 12 giornate i giallazzurri sono rimasti a secco di reti.

Sponda Palermo va messo in rilievo come nelle sue sette trasferte disputate sia andato in svantaggio al riposo solo contro il Pisa, 0-1. Il Frosinone in casa ha messo a segno un gol nel primo tempo solo al debutto, contro la Sampdoria, poi tante sfide caratterizzate dallo 0-0 all'intervallo.

In un contesto nel complesso equilibrato, i bookmaker vedono di poco favorito il Palermo. Segno 2 a 2.45 su Cplay, a 2.40 su Snai e a 2.37 su Bwin. La vittoria del Frosinone è a 3 su Sisal, a 2.90 su Eurobet e Planetwin. Il Frosinone non ha segnato nelle ultime quattro partite casalinghe e vorrà sbloccarsi: il Multigol Casa 1-2 è offerto a 1.65 da Cplay e StarYes, a 1.60 da Elabet.