Nations League, pronostico e statistiche di Irlanda-Finlandia

Nel gruppo 2 della League B di Nations League comanda la Grecia con 12 punti in classifica . La nazionale ellenica è inseguita dall’ Inghilterra a quota 9, nettamente più distanti Irlanda e Finlandia rispettivamente con 3 e 0 punti in classifica.

Giovedì sera all’Aviva Stadium di Dublino si sfidano le ultime due della classe. L’Irlanda nelle precedenti due gare disputate in casa ha perso per 2-0 sia contro la Grecia che contro l’Inghilterra.

Irlandesi favoriti

Gli irlandesi il 10 ottobre scorso si sono imposti sul campo della Finlandia per 2-1. Quote ok per Evan Ferguson e compagni, il segno 1 su Cplay vale 1.67 mentre su Sisal e Snai paga 1.65.

L’undici irlandese nelle prime 4 partite disputate nel gruppo 2 ha fatto registrare sempre il Multigol 2-3: un’opzione di scommessa che in questo incontro raddoppia la posta in palio. Intriga la “combo” 1X+Multigol 2-3 in lavagna a 2.20.