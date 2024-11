Qualificazioni Mondiali, il pronostico di Venezuela-Brasile

Vigilia di Venezuela-Brasile , match dell'11ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali . Il Brasile ha rimesso la situazione a posto vincendo, ad ottobre, le partite con Cile (2-1 esterno) e Perù (4-0 a Brasilia). Il Venezuela al momento è ottavo, dunque non qualificato, e ha bisogno di punti per scalare posizioni.

Una combo per Venezuela-Brasile

La nazionale di Batista nelle ultime sei partite del girone ha pareggiato quattro volte, perdendo in trasferta contro Bolivia e Paraguay. In casa però Rondon e compagni sono ancora imbattuti: 2 successi e 3 pareggi, con 5 gol fatti e uno solo al passivo, dall'Argentina, che lo scorso 10 ottobre non è andata oltre l'1-1 all'Estadio Monumental de Maturin.

Secondo i bookmaker il Brasile... farà meglio dell'Argentina, vincendo l'incontro: segno 2 a 1.56 su Cplay, a 1.55 su Snai e a 1.52 su Sisal. Optando per la combo X2+Multigol 1-3 l'offerta dei bookie è pari a 1.65.