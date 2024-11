Pronostici Nations League, le statistiche di Georgia-Ucraina

Per Khvicha Kvaratskhelia e soci scatta dunque l’operazione “riscatto”. A Batumi la Georgia ha tutte le carte in regola per disputare una buona partita: l’undici allenato da Willy Sagnol nelle precedenti due gare interne di questo torneo ha prima battuto la Repubblica Ceca capolista per 4-1 e poi ha perso per 1-0 contro l’Albania.

L’Ucraina si prepara a disputare invece la seconda trasferta del torneo, alla prima la nazionale gialloblù è uscita dal campo della Repubblica Ceca con 0 punti in tasca.

Pareggio all'intervallo? Ecco quanto paga la "X" al 45'

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.45 mentre il “2” è proposto a circa 2.90. Occhio alla "X" al termine del primo tempo, un esito di scommessa proposto su Cplay a 2.05, su Sisal a 2.00 e su Bwin a 1.98.