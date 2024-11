Pronostico e quote di Turchia-Galles, le statistiche del match

Nel gruppo 4 della League B vola la Turchia di Vincenzo Montella . Hakan Calhanoglu e compagni non hanno mai perso nelle prime 4 gare disputate in questa edizione della Nations League . Turchia quindi al comando della classifica con 10 punti, insegue il Galles a quota 8.

Anche i “Dragoni” sono ancora imbattuti: due successi contro il Montenegro (2-1 in trasferta e 1-0 in casa) e due pareggi contro Turchia (0-0) e Islanda (2-2).

Molte reti in vista

Il confronto tra queste due nazionali in programma al “Kadir Has Stadium” vede l’undici di casa partire con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.77 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.97.

Da segnalare che la nazionale turca nelle ultime 10 partite disputate (amichevoli comprese) ha centrato per ben 8 volte l’Over 2,5. Almeno tre reti al novantesimo sono proposte su Cplay a 1.94 mentre su Goldbet e Lottomatica pagano 1.90.