Pronostico Spagna-Svizzera, una questione di "zeri"

Per un Serbia-Danimarca decisivo in chiave secondo posto, ecco un testacoda Spagna-Svizzera che vale solo per le statistiche. La Roja ha 13 punti all’attivo e nessuno può scalzarla dalla vetta del gruppo 4: 13 punti raccolti sui 15 disponibili, 10 gol fatti e 2 subiti.

Spagna favorita

Se di obiettivo si può parlare, la Spagna ha quello di “difendere” lo zero alla voce sconfitte nel torneo mentre la Svizzera dovrebbe cancellare lo zero relativo alle vittorie. Anche se, va detto, agganciare la Serbia a quota 5 punti non salverà gli elvetici dalla retrocessione in Lega B. La Spagna vuole tenere alta la sua fama anche dando spazio alle “seconde linee”, del resto non perde da marzo 2024: 0-1 in amichevole contro la Colombia.

La Svizzera proverà a limitare i danni dopo aver preso 4 gol a Ginevra dalla Roja a settembre.

Secondo i bookmaker la Spagna è super favorita, la quota del segno 1 è di 1.47 su Cplay e Begamestar, 1.45 su BetFlag e 1.44 su Zona Gioco. Il 2 svizzero rimbalza tra 6 di Bwin e 7.50 di Bet365, nel mezzo si colloca Planetwin con 6.75.

Tra le opzioni disponibili, si può valutare la Spagna che segna nel primo tempo: quota 1.55.