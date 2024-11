Vasco-Internacional: precedenti, statistiche e pronostico

Comparazione quote: Multigol 2-3

Nessuno meglio degli ospiti nelle ultime 15 giornate: 10 vittorie, 4 pareggi e un solo ko, che risale a metà agosto, in casa dell’Atletico Goianiense. Il Vasco invece è reduce da due brutte sconfitte esterne, 0-3 contro Botafogo e Fortaleza. Da segnalare però che il club di Rio de Janeiro ha perso solo una delle ultime 10 gare casalinghe (contro il Palmeiras), considerando campionato e Coppa del Brasile.

Merita risalto il fatto che le ultime cinque trasferte dell’Internacional, in campionato, siano terminate con Goal e Over 2,5 a referto. L’ipotesi che possa esserci almeno una rete per parte vale 1.91 per Cplay e Betsson, 1.90 per Planetwin. Il No Goal si trova a 1.75 sulle lavagne di Lottomatica, Goldbet e BetFlag.

Ben sette degli ultimi otto precedenti tra Vasco ed Internacional sono terminati con due o tre reti esatte. Il Multigol 2-3, in questa occasione, è quotato a 1.98 da Cplay e Begamestar, 1.95 invece da Elabet.