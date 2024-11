Ligue 1, quote e pronostico di Monaco-Brest

La 12ª giornata di Ligue 1 si apre con il confronto tra il Monaco e il Brest . Entrambe le squadre nelle precedenti 5 gare di campionato hanno fatto registrare 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La compagine allenata da Adi Hutter si presenta all’appuntamento dopo aver battuto in trasferta lo Strasburgo per 3-1 mentre il Brest è reduce dal 3-1 subito sul campo del Montpellier

Il club monegasco nelle prime 6 gare interne del torneo ha segnato soltanto 7 reti, 7 reti che hanno permesso a Ben Seghir e compagni di conquistare 11 dei 18 punti disponibili (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Soltanto 1 vittoria e 4 sconfitte per il Brest in trasferta, la società biancorossa in esterna viaggia a una media di 0,8 gol segnati e 2,4 subiti.

Occhio al "ritardo"

Quote alla mano è il Monaco a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è in lavagna a 1.50 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.50. Intriga la “Somma Gol 2” al novantesimo, un esito di scommessa che con il Monaco in campo non esce da 8 giornate consecutive. Su Cplay due reti esatte si giocano a 3.90 mentre su Goldbet e Better pagano 3.95.