Scommesse on line 2024: i siti di gioco disponibili

I siti scommesse recensiti

Per restringere l’ampio elenco dei numerosi siti scommesse, valutiamo singolarmente alcune delle offerte e i mercati sportivi dei bookmaker. Tutte le informazioni ricavate sono presentate nelle nostre recensioni dei siti scommesse.

Bet365

Bet365 è uno dei siti scommesse sportive e casinò online tra più conosciuti, grazie ad un’ampia gamma di mercati e collezioni di gioco. Questo bookmaker si distingue per una serie di vantaggi che vanno dalle quote competitive a un’interfaccia fluida e intuitiva, passando per un numero elevato di mercati sportivi. Proponendo un palinsesto che include sport di nicchia come il golf o l’hockey, Bet365 consente di piazzare diverse tipologie di scommessa tra cui le multiple, sistemi e in-play.

NetBet

Con un’eccellente reputazione nel settore, NetBet offre, oltre ad una vasta sezione di casinò, una pagina consistente dedicata alle scommesse sportive. Gli appassionati di sport avranno la possibilità di scommettere su una vasta gamma di eventi sportivi, dalle partite di calcio alle competizioni di tennis, basket, pallavolo e molto altro ancora. Con quote interessanti e una piattaforma ben funzionante, NetBet rende le scommesse sportive un’esperienza emozionante e coinvolgente per i suoi utenti.

Snai

Snai è una piattaforma versatile che offre scommesse sportive e giochi da casinò. Collocandosi tra i colossi dei bookmaker online, Snai copre un elenco di sport molto ampio che include: calcio, tennis, basket, pallavolo, motori e ippica. Un ulteriore beneficio di Snai è rappresentato dai bonus scommessa che ampliano le possibilità dei giocatori. Analogamente ai suoi competitor, Snai dispone di diverse modalità di scommessa come le puntate pre-partita classiche, quelle in tempo reale, le scommesse live e le scommesse “combo”.

888Sport

Un altro sito scommesse rinomato tra i bookmaker italiani e internazionali è 888Sport. Alla sua piattaforma ben curata e completa relativa alle scommesse sportive, va aggiunta la pagina dedicata al casinò dal vivo: 888Casinò. La separazione dei domini consente di offrire un sito per le scommesse completo di ogni mercato possibile. Grazie alla possibilità di piazzare diverse tipologia di scommessa, grazie a quote convenienti e ad un servizio clienti efficiente e professionale, 888Sport è una scelta eccellente per i giocatori.

LeoVegas

Ultimo, ma non per importanza, è LeoVegas. Questo bookmaker si è fatto strada tra i principali siti di scommesse grazie ad una rosa di mercati sportivi convincente e completa. Tra i suoi punti di forza ci sono, senza dubbio, un palinsesto sportivo vastissimo e in grado di soddisfare ciascuno scommettitore, quote competitive e una ricca sezione di giochi da casinò. Con un eccellente servizio e possibilità di scelta, LeoVegas è considerato un sito scommesse affidabile.

I bookmaker per categoria

La nostra selezione dei bookmaker emerge da una valutazione che considera diversi criteri, per noi, fondamentali. Tra questi parametri sono presenti dei dati e delle regole rilevanti che possono mettere in discussione o confermare la notorietà di un sito scommesse.

Vi proponiamo ora la lista dei nostri 5 siti scommesse preferiti, con una categoria specifica abbinata:

Bet365: per gli eventi dal vivo.

NetBet: per le multiple.

Snai: per gli sport virtuali.

888Sport: per bonus scommesse.

LeoVegas: per le quote.

Come confrontiamo i migliori siti scommesse italiani

Prima di consigliare un sito scommesse o di recensire le piattaforme interessanti sul mercato, ci preoccupiamo di testare i siti e i bookmaker adottando un sistema valutativo complessivo, ma occorre specificare che tale selezione rientra in ogni caso in criteri soggettivi, non esiste un sito migliore in assoluto rispetto ad altri.

Opzioni di scommessa sportiva

Uno dei nostri obiettivi nella valutazione di un bookmaker è assicurarci che il palinsesto abbia i mercati più rinomati. Prestiamo molta attenzione alla presenza di sport meno seguiti come l’ippica, freccette, hockey, e football. Secondo i nostri standard, un sito interessante di scommesse deve coprire quanti più mercati possibile per offrire scelta e qualità ai propri utenti. I siti scommesse elencati in questo articolo offrono i seguenti sport: calcio, basket, pallavolo, tennis, golf, motori e le più recenti categorie di eSports.

Bonus

I bonus e le promozioni costituiscono un criterio valutativo per diversi aspetti: per primo valutiamo la promozione offerta e in secondo la concretezza del bonus stesso. I principali siti scommesse propongono diversi bonus tra cui: bonus di benvenuto, il bonus cashback sulle scommesse perse, il bonus di ricarica settimanale e alcuni bonus sulle scommesse multiple. Una volta aver stabilito le tipologie di bonus offerte, il nostro interesse si sposta sui requisiti di scommessa imposti dal bookmaker per ottenere le vincite.

Compatibilità con dispositivi mobile

Ad oggi quasi tutto il mondo digitale si è trasferito sugli smartphone o sui tablet, di conseguenza è diventato fondamentale accertarsi che il sito scommesse da valutare sia compatibile con i dispositivi mobile. Per appurare il buon funzionamento del sito sui dispositivi mobili ricerchiamo, se presente, una applicazione del bookmaker disponibile in download sui sistemi iOS e Android. In caso di mancata disponibilità di applicazione, testiamo il sito scommesse in modalità browser, accertandoci che l’esperienza sia fluida e intuitiva.

Layout del sito

L’organizzazione delle informazioni e delle pagine del sito, è un requisito importantissimo per stabilire quali siano i più interessanti siti scommesse online, per fare poi una comparazione dettata dal gusto e delle preferenze individuali. Una piattaforma ben costruita trasmette affidabilità all’utente, pertanto ci preoccupiamo di valutare i banner, le grafiche, la sistemazione dei mercati, delle informazioni circa i pagamenti e dei termini e condizioni. Prendendo in considerazione la possibilità che ci sia un giocatore inesperto intento ad approcciarsi alle scommesse online, un buon layout insieme all’intuitività del sito, assume un maggiore rilievo.

Assistenza clienti

Un buon servizio clienti è essenziale per qualsiasi piattaforma di gioco d'azzardo online , come in questo caso, di scommesse sportive. Ciascuno dei siti proposti offre un supporto clienti dedicato e reattivo per rispondere alle domande e alle preoccupazioni dei suoi utenti. Il team di supporto è spesso disponibile tramite chat live, telefono e email, offrendo diverse opzioni di contatto per i giocatori che hanno bisogno di assistenza.

Streaming dal vivo

Offrire un solido servizio di streaming dal vivo è cruciale per un sito di scommesse online, poiché consente agli scommettitori di seguire gli eventi sportivi in tempo reale e, soprattutto, di prendere decisioni più ponderate durante le scommesse. Lo streaming dal vivo crea un'esperienza coinvolgente e interattiva che può aumentare la partecipazione degli utenti. Non dimentichiamo, infine, che seguire il match dal vivo consente di vedere l'andamento, e di capire sin da subito, se la scommessa andrà a buon fine.

Metodi di pagamento

Parlando di depositi e prelievi, l’attenzione per valutare un sito scommesse si moltiplica. Qui entrano in gioco fattori che ci aiutano nel giudicare un sito, tra cui: la presenza di metodi di pagamento diffusi, la chiarezza in merito alle tempistiche e, infine, la presenza di commissioni.

I giocatori che vogliono scommettere possono utilizzare questi sistemi di pagamento: carte di credito e debito Visa e Mastercard, portafogli elettronici Skrill o Neteller, bonifici bancari, carte prepagate come PaySafeCard, CartaSì o PostePay.

Sicurezza

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni per i giocatori e, di conseguenza, uno degli elementi di giudizio più importanti. In Italia, l’ente regolatore delle lotterie, del gioco d’azzardo online e delle scommesse sportive è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rilascia le licenze agli operatori i quali vogliono offrire servizi regolari nel nostro territorio. I siti da ritenere più sicuri ed affidabili sono quelli in possesso della licenza ADM poiché rispettano le leggi e offrono un ambiente controllato.

Come calcolare il payout?

Il payout delle scommesse sportive rappresenta la percentuale degli incassi totali che il sito scommesse restituisce ai propri utenti sotto forma di vincita. Il payout è, quindi, espresso in percentuale e indica non solo quanto il giocatore può aspettarsi di vincere ma anche il margine di profitto per il bookmaker. Per calcolare il payout è necessario sommare le probabilità e convertirle in percentuali. Per esempio se si ha una probabilità di 2,5 il payout sarà del 40%.

Maggiore sarà la percentuale del payout, maggiore sarà la vincita potenziale del giocatore.

Come creare un account per un sito di scommesse?

Il primo passo per piazzare una scommessa è la creazione di un account di gioco su una piattaforma dedicata. Vediamo in questi semplici passaggi come fare:

Selezionare il sito e cliccare sul pulsante “Registrati” presente nella home page.

Inserire i dati personali come nome, cognome, data di nascita, residenza, numero di telefono o email e creare una password d’accesso.

Verificare la propria identità fornendo una copia di un documento come patente o carta di identità e attendere l’esito positivo dal bookmaker stesso.

Effettuare il primo accesso e depositare i fondi.

Iniziare a scommettere sugli eventi.

Domande frequenti - FAQ

Qual è il miglior sito scommesse?

Per scegliere un sito scommesse è necessario considerare diversi elementi come: le quote, i mercati sportivi, la fluidità del sito e la presenza di metodi di pagamento affidabili. Non possiamo individuare il miglior sito per scommesse, in quanto le caratteristiche di scelta e comparazione sono soggettive.

Quali sono i siti scommesse più sicuri?

I siti scommesse italiani più sicuri sono quelli in possesso di regolare licenza ADM. Questi siti per scommesse riportano il simbolo ADM nella home page del loro sito.

Le scommesse sportive sono legali in Italia?

Sì. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato è l’ente regolatore del gioco d’azzardo in Italia, pertanto tutte le attività di gioco online sono legali purché regolate dall’ADM.