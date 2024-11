Aston Villa-Juve, Watkins contro Koop. Liverpool-Real Madrid da brividi

Il viaggio europeo della Juventus prevede lo scalo a Birmingham, tana dell’ Aston Villa . Nove punti in quattro partite per gli inglesi, reduci dal ko in casa del Bruges e, in generale, senza successi dal 22 ottobre quando Watkins e soci vinsero 2-0 contro il Bologna. A dispetto del momento poco brillante l’undici inglese è avversario ostico, che ha sempre battuto squadre italiane negli ultimi tre match casalinghi. Secondo gli esperti SisalTipster la vittoria dell’Aston Villa è accreditata di un 41% contro le 29% di chances per la Juve, che ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Champions League . Squadra imprevedibile l’Aston Villa, non a caso nelle sue partite quest’anno si sono visti più volte i “ ribaltoni ”. Uno scenario che con la Juventus è proposto all’11%. Nove cartellini gialli fin qui per gli inglesi (contro i cinque comminati ai giocatori della Juventus), due di questi per il roccioso difensore Diego Carlos . Che possa ricevere una sanzione disciplinare contro i bianconeri è fissato al 20%. A prescindere dalla presenza o meno di Vlahovic , Thiago Motta deve trovare soluzioni per far male alla retroguardia inglese. Ancora più responsabilità sulle spalle di Koopmeiners , gol o assist al 29% , il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva. La verve di Conceiçao , rete o assist al 29% , è un’altra risorsa importante per Thiago Motta. Nelle fila degli inglesi il pericolo numero uno è l’attaccante Watkins , marcatore al 33% . Occhi puntati anche sul genio-ribelle Ross Barkley , a segno nel recente 2-2 col Crystal Palace. L’ipotesi “ gol o cartellino ” per il centrocampista si attesta sul 29% .

Al Dall'Ara arriva un Lilla in serie positiva

Un punto in quattro partite e zero gol segnati (unica squadra ancora a secco nel super girone). Situazione complicata per il Bologna ma Vincenzo Italiano guarda avanti, alla prossima sfida. Contro quel Lilla che ha in pugno lo scalpo di due giganti, Atletico e Real Madrid. Per il resto i francesi, al loro primo incrocio con i felsinei, hanno perso 2-0 a Lisbona contro lo Sporting e pareggiato 1-1 in casa con la Juventus. Una squadra tosta, che non perde da ben 11 partite di fila. Il Bologna però al Dall’Ara non parte battuto, anzi. Per SisalTipster rossoblù di poco avanti, al 40%, rispetto ai francesi (30%) per il tanto agognato primo euro-successo. Che entrambe vadano a segno è un’ipotesi al 53%, occhio al possibile contributo - con gol - di un giocatore subentrato dalla panchina: si trova al 40%. Il fattore imprevedibilità può dar fastidio ai francesi e chissà che non possa essere Iling-Junior, gol o assist al 23%, l’uomo in più degli emiliani. Aspettando il miglior Ferguson, marcatore al 29%, il Bologna dovrà tenere a bada l’estro di Zhegrova, proposto assistman al 15%. Come lui anche il canadese Jonathan David (4 centri nel torneo) sembra destinato a palcoscenici più prestigiosi. Che possa segnare al Bologna è uno scenario al 30%.

Salah-Mbappé, è una sfida stellare

Ad Anfield va in scena una partita che somiglia molto ad una finale. Anzi, Liverpool-Real Madrid una finale vera e propria lo è stata nel 2018 e nel 2022 e in entrambi i casi hanno vinto i Blancos. I Reds di Arne Slot, 4 vittorie su 4 nel girone unico, proveranno ad interrompere l’egemonia spagnola: negli ultimi otto precedenti in Champions, infatti, si contano sette affermazioni del Real più un pareggio. Real che tuttavia, nell’edizione in corso, è sembrato un po’ meno “Galactico”: due ko, contro Lille e Milan, e ben sette gol al passivo. Questo Liverpool ha dunque buone possibilità di prendersi una rivincita: ne sono convinti gli esperti SisalTipster, che vedono il Liverpool vittorioso nel suo fortino al 50%, contro il 25% di cui è accreditato il Real.

Poco convincenti, si diceva degli spagnoli, e anche “nervosi”. Ai giocatori di Ancelotti sono stati comminati 15 cartellini gialli, più del doppio rispetto a quelli ricevuti dagli inglesi (7). Che possa scapparci un’espulsione nella sfida è al 21%, del resto non mancano i calciatori di temperamento su entrambi i fronti.

L’assenza per infortunio di Vinicius fa sì che non possa andare in scena il derby sudamericano con Luis Diaz (tripletta per lui nel 4-0 al Bayer Leverkusen). Un sigillo del colombiano è proposto al 28%.

Due come Salah, gol al 40%, e Mbappé, al 36%, vorranno ovviamente illuminare la notte di Anfield.

Per chi crede che possa vedersi un gol da fuori area (vista la parata di stelle...), la percentuale si attesta sul 33%.

Più Monaco che Benfica ma occhio all’eterno Di Maria

La rivelazione Monaco, 10 punti finora, contro l’altalenante Benfica (due successi e altrettanti ko).

Il 2-1 all’esordio sul Barcellona ha dato fiducia ai francesi, il Benfica invece dopo aver annientato l’Atletico Madrid (4-0) si è spento, perdendo contro Feyenoord e Bayern Monaco. Due precedenti in Champions, 10 anni fa: finì 0-0 nel Principato mentre a Lisbona vinse per 1-0 il Benfica. Gli esperti SisalTipster attribuiscono al Monaco un 32% di possibilità di vincere mentre il primo pareggio in questa Champions dei lusitani è al 34%. Meglio fin qui i francesi quanto a tiri nello specchio: 25 contro i 21 del Benfica. Più conclusioni nello specchio per i francesi è un’ipotesi fissata al 52% mentre vale un 46% la possibilità che entrambe possano ricevere almeno due cartellini. Nel Monaco il giapponese Minamino, gol o assist al 40%, vuole tornare ad incidere dopo la doppietta rifilata alla Stella Rossa. Sponda Benfica, l’eterno Di Maria fa la differenza anche a 36 anni. Gol o assist del “Fideo” al 38%.

Dinamo Zagabria-Dortmund: i numeri dicono “spettacolo”

La Champions della Dinamo Zagabria era iniziata con uno scioccante 2-9 per mano del Bayern Monaco.

Ma di quella lezione i croati (mai hanno vinto tre gare di fila in Champions League) hanno fatto tesoro, mettendo da parte 7 punti nei successivi tre incontri. Dall’altra parte del ring c’è il Borussia Dortmund, 9 punti e 13 gol disseminati lungo il percorso. Se queste sono le premesse, la sfida del Maksimir promette spettacolo. Almeno tre reti ed entrambe a segno è un’ipotesi valutata al 52% dagli esperti SisalTipster. Quella croata risulta la più accreditata, al 49%, in veste di prima squadra a ricevere un cartellino, contro il 47% previsto per i gialloneri. Un’autorete nel corso della sfida è invece proposta all’11%. Nelle fila della Dinamo Zagabria è in dubbio il navigato Petkovic, proverà a farne le veci un’altra vecchia conoscenza della Serie A: Marko Pjaca, gol o assist al 34%. Maximilian Beier è uno degli astri nascenti del calcio tedesco e si è messo in mostra anche con la maglia della nazionale tedesca. Un suo sigillo nel match è al 26%.