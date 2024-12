Pronostico Roma-Atalanta, i consigli su cosa giocare

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

I giallorossi ripartono dal 2-2 col Tottenham, match in cui c’è stato sia il risultato che la prestazione. A proposito di risultato: a Londra si sono viste 4 reti esatte mentre in campionato i capitolini “cercano” la loro prima “somma gol 4”. Da segnalare inoltre che le due squadre non pareggiano rispettivamente da 6 e 7 giornate, e che l’Over 2,5 si è visto in 10 delle 13 partite disputate da Retegui e compagni.

Secondo i bookmaker l’Over 2,5, a 1.83 per Cplay, Begamestar e Betsson, è di poco più accreditato rispetto all’Under che pure ha caratterizzato gli ultimi 5 “Roma-Atalanta” di campionato degli ultimi anni. Qualora dovesse “stapparsi” relativamente presto, la sfida potrebbe anche regalare gol e spettacolo. L’opzione Multigol 3-4 è reperibile a quota 2.50 su Cplay e StarYes, a 2.45 su Eurobet: ci si può fare un pensierino.