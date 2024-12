Pronostico Fulham-Brighton, "Gabbiani" imbattuti? Cosa ne pensano i bookie

Craven Cottage di Londra, giovedì sera scendono in campo Fulham e Brighton in coda al 14° turno di Premier League . Gli ospiti (sei vittorie, cinque pareggie due sconfitte) sognano la Champions , il bottino è di 23 punti contro i 19 del Fulham, reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Tottenham (preceduto dalpesante ko per 4-1 contro il Wolverhampton.

Occhio ai primi tempi del Brighton

Quattro vittorie del Fulham e quattro pareggi: questo il bilancio degli ultimi otto precedenti con il Brighton. Eppure, se c'è un momento adatto per spezzare il tabù è proprio questo, visto che il Brighton finora ha perso solo contro Liverpool e Chelsea ed è riuscito a battere in rimonta il Manchester City. Occhio ai primi tempi dei "Seagulls": sono andati in vantaggio al riposo in ben 8 occasioni!

Per le quote è il Fulham a partire favorito, il segno 1 vale 2.25 mentre il 2 è pagato 2.90. Per chicrede che il Brighton possa uscire imbattuto da Londra, la doppia chance X2 si gioca a 1.53 su Cplay, Begamestar e Sisal.